الموسم ضرب أرقاماً قياسية.. الطقس المتقلب مستمر حتى هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان هذا الموسم ضرب ارقاماً قياسيةً في الهطولات لم يشهدها لبنان وحتى الدول العربية المجاورة منذ أعوام كثيرة، فالينابيع فجّرت خيراتها والآبار امتلأت حتى فاضت والبحيرات لم تعد تستوعب كمية المياه والسهول توقفت عن امتصاص مياه الأمطار، والخير ما زال في طريقه نحو المنطقة.



ولفت خنيصر إلى ان المنخفض الجوّي الطوفاني بدأ ينحسر بشكل تدريجي عن الحوض الشرقي للمتوسط، وقد تخطّت فيه الهطولات 140ملم ساحلا وجبلاً و 90 ملم بقاعاً، وسوف يستمر الوضع الغير مستقر حتى نهاية الأسبوع بخاصة في المناطق الداخلية، علماً انّ درجات الحرارة سترتفع ساحلاً لتلامس 23 درجة منتصف الأسبوع.

طقس يوم الثلاثاء، غائم الى ممطر بشكل متفرّق ومحلّي، مع انفراجات واسعة على الخط الساحلي.

ملاحظة: ستبقى المناطق الداخلية تحت تأثير الأمطار خلال هذا الأسبوع.

الحرارة على الساحل: 18/13

في البقاع: 12/5

الجبال 1200 متر: 11/5

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرطوبة: 75%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 15 كم في الساعة.