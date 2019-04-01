هل تختتم شتوة أول نيسان موسم الأمطار؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، يتحسن الطقس اعتبارا من المساء. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المصحوب بأمطار ورياح باردة حيث يبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم وممطر مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تشتد غزارة الأمطارأحيانا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، يتحسن الطقس اعتبارا من المساء.

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 17 درجة، فوق الجبال من 3 الى 8 درجة، في الارز من صفر الى 5 درجات، في الداخل من 5 الى 9 درجات.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 37,8 ملم 614,7 ملم 1117,2 ملم 764,0 ملم

بيروت 29,6 ملم 450,9 ملم 973,4 ملم 764,0 ملم

زحلة 7,4 ملم 450,3 ملم 969,3 ملم 576,0 ملم

صور 31,7 ملم / ملم 833,1 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كلم/س قد تشتد فتقارب ال 50 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و85%.

-حال البحر: مائج حرارة سطح الماء 18 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,25 ساعة غروب الشمس: 18,59