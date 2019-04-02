أيها الطلاب: لا تدخلوا هذه الكليات.. أعداد كبيرة يتخرجون ولا يعملون!

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي، الذي قال “بحثنا في اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وهذا ايضا يحد من دخول الطلاب الى كليات الصيدلة في لبنان الذين اصبحوا اعدادا كبيرة يتخرجون سنويا ونسبة كبيرة دون عمل اي ان هناك حوالي 800 صيدلي و3200 صيدلية لذلك نحاول الحد من دخول طلاب الى كلية الصيدلة، وليس فقط كلية الصيدلة فهناك مشاريع عدة في لجنة الصحة لدرسها للحد من دخولهم الى كل نقابات المهن الحرة والمختبرات لان يتخرجون دون عمل”.

عراجي

وبعد الاجتماع، قال عراجي: “عقدت لجنة الصحة النيابية اليوم الاجتماع المقرر اسبوعيا، وكانت هناك ثلاثة اقتراحات ومشروع قانون وهذا المشروع المحال بمرسوم رقم 10321 والذي ينص على تعديل المشروع القديم والمتعلق بحقوق المعوقين 220/2000 وسوف نعدل نص المادة 87 من القانون التي تعفي كل المعوقين الحائزين على بطاقة معوق صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية من رسم جوازات السفر اي ان اي شخص معوق له الحق ان يحصل على جواز سفر من دون ان يدفع اي مقابل شرط ان يكون جواز السفر عائد له”.

وتابع: “واذا اراد الشخص المعوق استقدام عامل اتفقنا على اعفائهم من رسوم سمة الدخول واقامة وتجديد اقامة العامل، شرط ان يكون على كفالته دون اي احد آخر وعاملا واحدا فقط. كما جرى اعفاؤهم من رسوم الموافقة المسبقة على العامل الاتي من الخارج وشهادة الابداع المنصوص عنها في المادة السادسة من القانون رقم 283 الصادر عام 1993 ومن رسم اجازة العمل وتجديداتها عن عامل واحد فقط في الخدمة المنزلية وهذا قانون جيد بالنسبة للمعوقين حيث هناك حقوق لم تصلهم ونحاول قدر الامكان ان نوصلها لهم”.

واضاف عراجي: كما تم البحث في اقتراح القانون لموظفين في مؤسسة الاسكان الذي مر عليهم فترة طويلة قبل انشاء مؤسسة الاسكان وكانت هناك مؤسسة الاسكان المستقلة ثم تغيرت واصبحت عام 1999 على ما هي عليه الان، وجرى نقل موظفين الى المؤسسة ومازالوا في نفس الوظيفة وغير مثبتين، وكان البيان الوزاري اقر عدم التثبيت، انما رفعنا توصية تفيد ان وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل معنيتان بحماية حقوق الموظفين الذين انتقلوا من المؤسسة المستقلة للاسكان على مؤسسة الاسكان”.