الشتاء يأبى ان يسلم الشعلة للربيع.. طقس غير مستقر يسيطر على لبنان

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان لبنان والبلدان المجاورة لازالوا عرضة لتقلبات جويّة خلال هذا الأسبوع بسبب الكتل الرطبة التي تغطي اجواء البحر المتوسط، تترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

حالة عدم استقرار تضرب لبنان بمناطقه الساحلية الممتدة من بيروت حتى الشمال والحبال الغربية تترافق مع عواصف رعدية وتساقط امطار غزيرة قبل ظهر الثلاثاء مصحوبة ايضاً بالبرَد الغزير والصواعق وتتراجع شدة الأمطار بعد مساء الثلاثاء.



طقس يوم الأربعاء: غائم مع تساقط امطار محلية خفيفة، ترتفع درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بسبب تمدد كتل معتدلة من مصر وسيناء والبحر الأحمر نحو فلسطين ولبنان وسوريا.

الحرارة على الساحل: 20/14

في البقاع: 16/6

الجبال 1200 متر: 15/5

الضغط الجوّي: 1013hpa

الرطوبة: 75%

الرياح: جنوبية سرعتها 10 كم في الساعة.