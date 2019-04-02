المُنخفض الجوي باقٍ حتى هذا اليوم.. وأخيراً: الحرارة سترتفع!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، تصبح الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة في الداخل اعتبارا من بعد الظهر.

الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي الذي يبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من مساء اليوم الثلثاء.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة من حين الى آخر تكون غزيرة شمال البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. يبدأ الطقس بالتحسن تدريجيا بدءا من المساء.

الأربعاء:غائم جزئيا وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، تصبح الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة في الداخل اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ملحوظ بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 12 الى 19، فوق الجبال من 5 الى 13 درجة، الأرز من 0 الى 6 درجات، في الداخل من 7 الى 15 درجة.

كمية المتساقطات المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 8,4 ملم 614,8 ملم 1125,6 ملم 764,0 ملم

زحلة 15,0 ملم 450,3 ملم 984,3 ملم 576,0 ملم

بيروت 5,2 ملم 450,9 ملم 978,6 ملم 764,0 ملم

صور 25,0 ملم / ملم 858,1 ملم / ملم.

الرياح السطحية:جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

الانقشاع:متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 % .

حال البحر:مائج حرارة سطح الماء:18 °م.

الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس:6,25 ساعة غروب الشمس:18,59.