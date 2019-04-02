بعد إطلاق سراحه..هذا جديد قضية كارلوس غصن

أعلن محامو كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتورز اليوم الثلاثاء إنهم “طلبوا من محكمة في طوكيو محاكمته في الاتهام الموجه له بارتكاب مخالفات مالية، على نحو منفصل عن شركة نيسان لأن الشركة تتعاون مع ممثلي الادعاء”.

وطالب محامو غصن في بيان بمحاكمته على نحو منفصل أيضا عن جريج كيلي المسؤول التنفيذي السابق في نيسان المتهم بالتآمر لعدم الإفصاح عن الدخل الفعلي لغصن.

وقال جونيشيرو هيروناكا محامي غصن في إفادة صحفية إن “فريق الدفاع يريد فصل محاكمة غصن عن كيلي لأن كيلي شاهد رئيسي محتمل للدفاع عن غصن، وقال هيروناكا إن موكله لن يحظى بمحاكمة عادلة إذا حوكم مع نيسان، مضيفا أن الشركة أقرب لممثل ادعاء وليس متهما في القضية”.

وأضاف ”بغض النظر عن كيفية رؤيتكم للأمر محاكمة غصن مع نيسان سيكون غريبا وسيتعارض مع حقه في الحصول على محاكمة عادلة“.

وأطلقت السلطات اليابانية مطلع آذار الفائت سراح كارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة نيسان السابق، بكفالة بلغت قيمتها مليار ين ياباني ما يعادل 8.9 مليون دولار، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور على اعتقاله.

ويواجه غصن اتهامات جنائية في اليابان لعدم افصاحه عن جزء من دخله من نيسان يقدر بنحو 82 مليون دولار وتحويله خسائر مالية شخصية إلى حسابات الشركة أثناء الأزمة المالية العالمية.

ووجّه ممثلو الادعاء إلى جانب غصن وجريج كيلي المسؤول التنفيذي السابق في نيسان والمقرب من غصن الاتهام للشركة نفسها بالتلاعب بتقارير مالية سنوية وهو ما عبّرت الشركة عن أسفها بشأنه.

وألقي القبض على غصن في طوكيو في تشرين الثاني من العام الفائت بعدما أبلغت نيسان ممثلي الادعاء بأن تحقيقا داخليا أجرته، كشف عن أدلة على ارتكابه مخالفات خطيرة، وترتب على ذلك عزل الشركة اليابانية غصن من منصبه.