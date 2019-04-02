رئيسة مجلس الخدمة المدنية تهدّد بالاستقالة!

تردّد أن رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ تهدّد بالإستقالة على خلفية عدم إدخال الناجحين بناء على امتحانات المجلس الى المؤسسات والادارات الحكومية، وذلك بعد رفضها في وقت سابق إجراء مزيد من الامتحانات، وهو الامر الذي كان أعلن عنه الرئيس نبيه بري خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري. وفي هذا السياق تؤكد مصادر قيادة “التيار الوطني الحر” أن الوزير جبران باسيل أخذ القرار بعدم الأخذ بأي من نتائج هذه الامتحانات بعد الآن من دون مراعاة مبدأ التوازنات الطائفية.