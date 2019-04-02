مصنع سرّي.. هذه هي رسالة إسرائيل التحذيريّة التي أوصلها بومبيو إلى بيروت!

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نقل رسالةً تحذيرية من إسرائيل الى لبنان، حول مصنع جديد للصواريخ الدقيقة يقيمه “حزب الله”، ويشكّل تهديدًا لإسرائيل ولبنان.



وفي التفاصيل التي نقلتها القناة الإسرائيلية الـ13 عن ديبلوماسي أميركي مطلع على جولة بومبيو في المنطقة،أن الأخير نقل رسالة من إسرائيل تحذر بيروت من قيام إيران و”حزب الله” ببناء مصنع جديد لإنتاج الصواريخ في لبنان، وبشكل سري، وأنّ إسرائيل علمت به مؤخرًا.

ولفت المسؤول الى أنّ بومبيو أثار مخاوفه من تصرفات “حزب الله” في لبنان أمام رئيس الوزراء سعد الحريري، معتبرًا أنّها تشكّل تهديدًا للبنان، لا سيما بما يخصّ المصنع السري.

وقال المسؤول الأميركي: “لقد أوضحنا للحكومة اللبنانية أنّ خطر التصعيد مع إسرائيل نتيجة لأعمال “حزب الله”، حقيقي”.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بومبيو بوجود المصنع المزعوم، خلال زيارة ديبلوماسي أميركي رفيع المستوى لإسرائيل الشهر الماضي.

كذلك فقد أكد بومبيو على التزام واشنطن بأمن إسرائيل خلال اجتماع مع الرئيس روفين ريفلين، حيث قال إنّ الولايات المتحدة لديها “التزام أخلاقي” بمكافحة “القوى المعادية” في المنطقة، كما لفت الى العمل لمواجهة إيران.

وكان نتنياهو قد أظهر خرائط حول وجود مخازن صواريخ لـ”حزب الله” في لبنان، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعاد لبنان ودحض مزاعمه بشكل رسميّ.

المصدر: ترجمة لبنان24