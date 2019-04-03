بعد الحديث عن تدهور حالتها الصحيّة.. ميشيل حجل تشكر الجميع وتنفي (صورة)

أوضحت الشابة ميشيل حجل أن ما تم تداوله أمس حول تجدّد مرض السرطان لديها، وذلك بعد إنتشار معلومات عن حاجتها إلى بلاكيت دم في المستشفى، ليس صحيحاً.

وأشارت ميشيل التي تلقت العلاج من مرض السرطان في اميركا وأعلنت الشفاء منه أنها بحال جيد وما حصل معها ليس خطيراً.

وفي صورة نشرتها عبر الستوري على “إنستغرام”، وجّهت ميشيل شكرها إلى كل شخص إطمئن عنها وساندها مؤكّدة أنها بحال أفضل وأن الأمر ليس خطيراً حيث دعت الى عدم تصديق الأخبار التي تتحدّث عن تدهور حالتها أو حتى وفاتها.وكتبت مستهزأة: أنا ميتة في بعض الوكالات الاخبارية”.