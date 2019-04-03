رسالة بـ”ايقاف جهازكم المحمول”… احذروا تجار الهواتف!

يتلقّى عدد كبير من اللبنانيين منذ فترة رسائل نصيّة عبر هواتفهم، تفيد بضرورة دفع رسوم الجمارك الخاصة بجهازهم المحمول في ليبان بوست.

هذا النص لا يحتوي فقط على “التنبيه” بل ايضاً التحذير من ضرورة دفع الرسوم غير المحصّلة والّا سيُصار الى ايقاف الجهاز عن الشبكة خلال مهلة 30 يوماً كحدٍّ أقصى.

وبحسب اتّصالات عدّة تلقّاها “ليبانون ديبايت”، فإنّ من وصلت اليه الرسالة تفاجأ بها على اعتبار أنّه اشترى الهاتف من البائع بقيمته المضاف اليها الرسم، أيّ بسعرٍ أغلى من السّوق، وبالتالي ليس من واجبه ان يدفع الرسم التي قد يصل تبعاً لسعر الهاتف الى مئتي دولار وأكثر.

بعض هؤلاء اتصل بالتاجر او المحل حيث اشترى الهاتف، واطلعهم على مضمون الرسالة، منهم من تذرّع بعدم التنبّه الى الموضوع واعطاهم وعداً بدفع الرسم وآخرون ابعدوا المسؤولية عنهم.

وفي هذا السّياق، تحذّر شركة “AdKom”، اللبنانيين من هذه الخدعة التي تنطلي للأسف على كثيرين، وتبّههم الى ضرورة التأكّد من أنّ الرسوم الجمركيّة مدفوعة قبل شراء الهاتف.

وبالاتصال مع “ليبان بوست” أوضحت الشركة أن على كل من تصله رسالة التوجه إلى أحد مكاتبها، والإطلاع على قائمة الهواتف وأنواعها والرسوم المتوجبة عليها، وبالتالي تسديدها عبر أي من مكاتب ليبان بوست المئة والمنتشرة على جميع الأراضي اللبنانبة، أو الإستفادة من الخدمة العصرية الـ Call Service التي من خلالها يمكن لأي مواطن طلب تأدية الرسوم الجمركية في مقر عمله أو منزله، وذلك إختيارياً عبر الاتصال على الرقم 1577.