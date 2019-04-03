هل نودع الشتاء ونستقبل الربيع قبل نهاية الأسبوع؟ الأرصاد تحسمها

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا وترتفع درجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات، يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة. وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي بارد نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين، يصبح متقلبا الجمعة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم على الساحل، غائم جزئيا على الجبال وفي الداخل مع تساقط أمطار محلية خفيفة بعد الظهر كما ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط ويتشكل الضباب على المرتفعات ليلا وفي ساعات الصباح الاولى.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وترتفع درجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات، يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الساحل ويتشكل الضباب على المرتفعات كما تتساقط أمطار متفرقة أحيانا، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتوقع تساقط بعض الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى الى 12 درجة، في الارز من 1 الى 9 درجات، في الداخل من 7 الى 15 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 1,1 ملم 614,7 ملم 1126,7 ملم 766,0 ملم

بيروت 0,4 ملم 450,9 ملم 979,0 ملم 767,0 ملم

زحلة 3,0 ملم 450,3 ملم 976,3 ملم 577,0 ملم

صور 4,4 ملم / ملم 859,5 ملم / ملم

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,25 ساعة غروب الشمس: 18,59