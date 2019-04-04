احذروا جسري جل الديب يوم غد!

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تستكمل الشركة المتعهدة إنشاء جسري جل الديب أعمال إزالة الفاصل الوسطي، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الجمعة الواقع فيه 5/4/2019 وحتى الانتهاء.

ستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور على مسربين من الطريق والإبقاء على مسرب واحد سالكاً أمام حركة السير.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.