حوالي الـ100 تلميذ يتغيّبون.. ماذا يحصل في مدرسة الانطونية؟

اصدرت مدرسة الانطونية في غزير بياناً، اعلنت فيه عن تعليق الدروس يوم غد للصفوف المرحلة الاساسية الاولى والثانية والثالثة والرابعة بسبب تغيّب عدد كبير من التلاميذ، بسبب المرض، ليتسنّى للادارة متابعة التعقيم بشكل اعمق.

موقع VDLnews اتّصل مع احدى الراهبات المسؤولات في المدرسة، وأشارت إلى انّ عدداً كبيراً من الاطفال تغيّبوا عن الدروس بسبب مرض بعضهم وخوف الاهالي من انتشار المرض، مؤكدة أنّه نوعا من الزكام العرضي الذي قد يصيب الجميع، ولا يوجد اي حالة مستعصية ادّت إلى دخول المستشفى. واضافت: “التدبير هو تدبير احترازي من اجل تعقيم الصفوف ولا داعي للهلع فالإخوة في المنزل إذا مرض الاوّل فقد يعدي الثاني، فتعليق الدروس اتى لمزيد من السلامة”.

من جهة اخرى، تواصل موقع VDLnews مع والدة احد الاطفال المصابين بالزكام، واوضحت لنا انّ هناك عددا كبيرا من الاطفال المرضى، الذي يبلغ عددهم حوالي الثمانين إلى التسعين تلميذا، نافيةً ما يتم تداوله عن فيروس الـ”h1n1″، واكّدت انها قامت بكل الفحوص لابنها وهو يعاني من زكام عرضي.

الا انّ مصادر لـ”صوت لبنان” افادت بوجود حالة على الاقلّ ” h1n1″ من نوع ” type A” وهي تعالج ولا تشكل خطرا او تتسبّب بالعدوى.