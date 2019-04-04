طقس ربيعي متقلب يسيطر.. الأمطار عائدة والحرارة ستنخفض

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما جزئيا الى غائم احيانا، وانخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية والداخلية، وتساقط لبعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق.وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحيانا.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا وانخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية والداخلية، وتساقط لبعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 8 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 13 درجة، في الارز من -1 الى 8 درجات، في الداخل من 6 الى 17 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 614,7 ملم 1126,7 ملم 768,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 450,9 ملم 979,0 ملم 770,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 450,3 ملم 976,3 ملم 580,0 ملم

صور 0,0 ملم / ملم 859,5 ملم / ملم

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,21 ساعة غروب الشمس: 19,01