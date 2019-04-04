ليرجع لبنان سيد حر مستقل … في حلّ ونص!

الويل للأيام المقبلة في هذا البلد. ماضيه صارع، حاضره ينازع و مستقبله سيدفن بالتأكيد. نهبوه، خلّعوه، تقاسموا عليه ورموه في نار أوقدوها منذ زمن بعيد. ما شبعت نيرانهم هذه حتى أصبحوا يزيدون عليها الكاز لتشتعل أكثر ووصل بها الأمر لتلتهم المواطن والارض والجو من أقصى الحدود الى أقصى الحدود وما عرفوا لجشعهم حدّاً أو حدود.

اهتراء سياسي، وضع اقتصادي متردي والجميع على باب الافلاس. أليس هذا هدفهم منذ البداية لتكبر امبرطورياتهم وليعيدوا زمن العبودية بشكل وصورة جديدة؟ يحرّكون عصب الشوارع ويدسّون سموم “خبثهم” في لقمة عيش المواطن. يغسلون دماغه ويزرعون فيه شريحة متعددة المواصفات تحت عناوين “كل شي الا الطايفة” “كل شي الى المنطقة” “كل شي الى الحزب والتيار” الخ… كما وأصبح من الواضح أن هناك فئة كبيرة نائمة مغنطسيا، أما من بقي مستيقظ و متيقظ حان دوره ليقلب الطاولة وأن يصفق في وجه النائمين لعل وعسى نشهد تغييراً لأن الوضع لم يعد يحتمل تأخيراً.

انطلاقا من الآن “في حلّ و نص” لأن ما آلت اليه الأمور أصبح أمراً مرفوضا. ومن سئم من الحالة أصبح من واجبه أن يتمرد ويصرخ بوجه الظلم “كفى”. ولأن “العدل أساس الملك” و دون العدالة نفتقد “الدولة”، سيقام أكبر استفتاء تاريخي للتصويت على رفض الواقع اللبناني الأليم. ومع انطلاق حملة “في حل ونص” تحت اشراف الباحث الاقتصادي والسياسي “حسن خليل” والتي ستدوم لحوالي الشهر أصبح بامكان المواطنين كافة من التعبير عن رفضهم للواقع المرير من خلال التوقيع على عريضة (تجدون رابطها في أسفل المقال) تتناول مطالب عديدة تبدأ بتصويب النظام البرلماني والتصويب الاصلاحي في شقّيه المالي والسياسي. وكون الآتي أعظم وحياة المواطن اليومية اصبحت كناية عن صراع ومكافحة للعيش في ظل الوضعين الاقتصادي والبيئي الصعب، تطرح العريضة عدة نقاط تحثّ الضمائر المنتقلة الى رحمته تعالى. فكما جاء فيها، الجميع مدعو للتوقيع من مقيم ومغترب، حزبي ومستقل، إمرأة ورجل، موظف ومهني وعاطل عن العمل، ميسور ومعوز الحال، ومن أي فئة مناطقية أو مذهبية أو اجتماعية. وسوف يتم وضع الأسس والبرامج التفصيلية وإيجاد الحلول الفورية من أجل دعم الدولة في إدارة الأزمات المتفاقمة، وتأليف فريق قانوني يتابع ملفات الفساد وملاحقته قضائياً بالنيابة عن الشعب.

فبالمشاركة يكون المواطن يطالب بتحصين الليرة وما يدور في فلك هذا الملف، تعيين فريق مستقل عن السياسيين يراقب تلزيم عقود النفط والغاز، وتعيين فريق آخر مستقل لإدارة صندوق إيرادات النفط والغاز، إقرار قانون يرفع الحصانة والسرية المصرفية عن كل شخص يتبوأ مركزاً أو يتعاطى الشأن العام، إقرار قانون انتخاب يعكس التمثيل الصحيح، ويؤسس لأحزاب غير طائفية، وينتج موالاة ومعارضة ويفصل النيابة عن الوزارة و تأليف فريق طوارئ من خبراء لمعالجة الأزمات البيئية.