مدير عام الطيران المدني : أيها المسافرون “طولوا بالكن”..كل شيء سيتغير!

منذ شهر تقريباً، بدأ المسافرون بالتعبير عن إمتعاضهم نتيجة إجراء جديد تتبعه القوى الأمنية في مطار بيروت الدولي، وهو يقضي بمنعهم من استخدام عربات نقل الحقائب “التروللي” بعد اول نقطة تفتيش، ما يعني أن على المسافر أن يحمل حقائبه على ظهره ويمشي بها نحو الـ”شيك ان”.

ولأن اللبناني لم يعد يحتمل مزيداً من العقبات والإذلال والضغوطات، رفع المسافرون الصوت مطالبين بإلغائها فوراً.

وفي هذا الصدد، تواصل “لبنان 24” مع مدير عام الطيران المدني محمد شهاب الدين، الذي أكد أن “هذا القرار يعود الى تعليمات جديدة وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي “ICAO” موضحاً أنه ” لا خيار لنا إلا الالتزام لان رفضنا للإمتثال لهذه التعليمات قد يضعنا أمام مشاكل عدة مع المنظمة”، لافتاً إلى ان “هذه المنظمة هي التي ترعى شؤون المطارات والطيران المدني في العالم”.

لكن ما سبب هذا الإجراء الجديد من قبل المنظمة الدولية؟ يشير شهاب الى ان “السبب يعود الى مخاوف من “تهريبات”، مضيفاً: “التهريب قد يحدث عندما تنفصل العربات خارج المنطقة المحرمة”، من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل، مكتفياً بالقول إنها “أمور أمنية”.

لكن الخبر السار أن هذا الإجراء لن يستمر، ويضيف شهاب: أنا أقف الى جانب المواطن ونحن نعيش وجعه ونعلم أنه يتعرض للضغوطات ولكن اطلب منه أن ينتظر حتى 30-5-2019″.

ماذا سيحدث في هذا التاريخ؟ يؤكد شهاب أنه في هذا الموعد ينتهي العقد مع المنظمة كما إن الإجراء الأجدد هو انه سيصبح بإمكان المواطن ان يدخل مباشرة في مرحلة التفنيش الثانية “الشيك ان” من دون ان يخضع لتفتيشات الدرك، اي لا تفتيشات داخلية، كحال كل مطارات العالم”.

وختم مشيراً الى إجراءات أخرى إيجابية سيتم وضعها: “كلو حيتغير يطول بالو المواطن شهر ونصف او شهرين”.