أزمة جديدة تطال المغتربين اللبنانيين في كندا.. هل يخسرون أملاكهم؟ (فيديو)

أصدرت حكومة مقاطعة كيبيك في كندا بعد انتشار ظاهرة “أوبر”، القانون رقم 1، الذي ألغت بموجبه رخص السيارات العمومية، والتي يمثل اللبنانيون 70% من مالكيها، إذ كانت تتراوح قيمة الرخصة الواحدة منها بين 200 و300 ألف دولار كندي، وعوضت عليهم بقيمة 15% فقط من القيمة الحقيقية المدفوعة للرخصة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ اللبنانيين المغتربين لجأوا لشراء تلك الرخص والإستثمار بها، عبر الإقتراض من البنوك ورهن منازلهم، بهدف تأمين العيش الكريم في الغربة والمهجر. وكانت نتيجة هذا القانون إغراق المالكين برصيد الدين، ما قد يؤدّي لسيطرة البنوك على ممتلكاتهم المرهونة، وفق تداول هذه المشكلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.