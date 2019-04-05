موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أخبار لبنان

أزمة جديدة تطال المغتربين اللبنانيين في كندا.. هل يخسرون أملاكهم؟ (فيديو)

المصدر: وكالات 0

أصدرت حكومة مقاطعة كيبيك في كندا بعد انتشار ظاهرة “أوبر”، القانون رقم 1، الذي ألغت بموجبه رخص السيارات العمومية، والتي يمثل اللبنانيون 70% من مالكيها، إذ كانت تتراوح قيمة الرخصة الواحدة منها بين 200 و300 ألف دولار كندي، وعوضت عليهم بقيمة 15% فقط من القيمة الحقيقية المدفوعة للرخصة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ اللبنانيين المغتربين لجأوا لشراء تلك الرخص والإستثمار بها، عبر الإقتراض من البنوك ورهن منازلهم، بهدف تأمين العيش الكريم في الغربة والمهجر. وكانت نتيجة هذا القانون إغراق المالكين برصيد الدين، ما قد يؤدّي لسيطرة البنوك على ممتلكاتهم المرهونة، وفق تداول هذه المشكلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

La loi 17

La réalité douloureuse inhumaine de la loi 17The inhuman painful reality of law 17

Posted by YALLA Quebec on Friday, 5 April 2019
قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

قرار جديد لوزير الأشغال متعلق بتاكسي المطار.. ما هو؟

أخبار لبنان

قوى الأمن توضح: لا صحّة لهذه المزاعم

أخبار لبنان

من جبيل الى بيروت.. نظام جديد لإدارة النقل الذكي ووداعاً لزحمة السير!

أخبار لبنان

الطقس الربيعي لن يدوم طويلاً.. الامطار عائدة في هذه الايام