الطقس الربيعي لن يدوم طويلاً.. الامطار عائدة في هذه الايام

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، وبداية ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، كما تصبح الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة على المرتفعات الشمالية بدءا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتقلب محليا يومي الجمعة والسبت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتساقط امطار محلية على المرتفعات الشمالية والداخلية.

السبت: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، وبداية ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، كما تصبح الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة على المرتفعات الشمالية بدءا من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيا وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية يتحول تدريجيا خلال النهار الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الارز من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 10 الى 21 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 614,7 ملم 1126,7 ملم 770,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 450,9 ملم 979,0 ملم 772,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 450,3 ملم 976,3 ملم 582,0 ملم

صور 0,2 ملم / ملم 859,7 ملم / ملم

-الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج رارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,21 ساعة غروب الشمس: 19,01