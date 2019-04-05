شاب متهوّر.. سقط عن دراجته بينما يستعرض قدراته (فيديو)

نشر ناشطو مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر سائق دراجة نارية يقوم بـ”استعراض قدراته القيادية” عند أوتوستراد الضبية، وذلك برفقة شبّان آخرين، غير آبهٍ لسلامته أو سلامة المواطنين… في اللحظات الأولى كانت الأمور تسير بشكل طبيعي بالنسبة له، لكنّه ما لبث أن تعثّر ليسقط أرضاً بطريقة مروّعة. ولم يُعرف شيء عن حالة سائق الدراجة الصحية أو مدى إصابته.

في ظلّ هكذا ممارسات تتكرر كلّ يوم على طرقات لبنان، وفي مختلف المناطق، يبقى أن نضع هذا الفيديو في تصرّف الجهات المعنية التي من شأنها أن تلاحق هؤلاء الشبان الذين يعرّضون المواطنين للخطر من دون إدارك حجم التداعيات التي من الممكن أن تتأتى جرّاء هذه “الإستعراضات”.