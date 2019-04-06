الحرارة الى 22: استمتعوا بالـ”ويك اند”.. والمفاجأة يوم الأحد!

يبدو أن فرحة اللبنانيين بالطقس المشمس لن تستمر كثيراً، إذ توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ليتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس ربيعي متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يوم السبت والأحد.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على المرتفعات الشمالية والمناطق الداخلية بدءا من بعد الظهر.

يوم غد الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة في المناطق الداخلية والشمالية فترة قبل الظهر، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض بدرجات الحرراة كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض بدرجات الحرراة كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 22 درجة، على الجبال من 11 الى 19 درجة، في الارز من 2 الى 11 درجة، في الداخل من 13 الى 27 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 19°م.

الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 01:19 ساعة غروب الشمس: 21:06