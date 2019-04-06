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الحكم صدر.. السجن لمرافق القاضي حمّود

المصدر: لبنان 24 0

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله، اليوم على مرافق النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، بالسجن لمدة شهرين بعد ادانته بالجرم المنسوب اليه وهو “التماس أجر غير واجب بقصد التأثير في مسلك السلطات مخالفاً بذلك التعليمات العسكرية”، وغرّمته ٥٠٠ الف ليرة.

وكان مرافق حمود، وهو الرقيب في أمن الدولة “ع.أ” قد افاد خلال استجوابه امس، أنه كان يقدم بعض الخدمات البسيطة لمعارفه ويحصل مقابلها على “بونات” بنزين او هدايا صغيرة للعائلة، مشيراً الى أنه كان يجهل أن هذا الامر يُشكل جرماً يعاقب عليه القانون.

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