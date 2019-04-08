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بالسّواطير والسّلاح الأبيض.. لحقوا بهم من الملعب الى المستشفى!

المصدر: وكالات 0

وقع شجار كبير بين عدد من مشجّعي نادي الأنصار على مدرّجات ملعب كميل شمعون الرياضية، إستُخدمت فيه الشّفرات الحادّة والسّكاكين وأدى الى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، إثنان منهم في حال خطرة بحسب ما أفادت صفحة “وينية الدولة”.

وفيما نُقل بعض المُصابين الى مستشفى “كليمنصو الطّبّي”، نُقل البعض الآخر الى مستشفى “المقاصد” في بيروت، حيث لحق بهم شبّان، واقتحموا المستشفى واعتدوا بالضّرب على أحد الجرحى داخل غرفة الطّوارئ.

وأشارت صفحة “وينية الدولة” الى أنّه “لم يُسجَّل أي فعالية لعناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حماية مداخل المستشفى، حتى في إغلاق مدخل المستشفى لمنع تجمّع الشّبّان”، الذّين كانوا مسلّحين بالسلاح الأبيض، وفقًا للصفحة.

https://videos.files.wordpress.com/Lmw9xWyW/540_30_2.13_apr072019_hd.mp4

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