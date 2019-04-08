طقس مشمس ودافئ .. وخروقات لأمطار متفرقة!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الطقس المشمس والدافئ يستمر فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يتخلل الوضع خروقات لأمطار متفرقة بين مساء الثلاثاء والأربعاء ظهراً بسبب تمركز منخفض جوّي جنوب تركيا، الأمر الذي سيسبب انخفاضاً بدرجات الحرارة يوم الأربعاء.

طقس يوم الثلاثاء مشمس قليل الغيوم وممطر مساء بشكل محلي (غير شامل).

الحرارة على الساحل23/16

في البقاع: 22/9

الجبال 1200 متر: 19/7

الضغط الجوّي: 1009hpa

الرطوبة: 40%

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها 15 كلم في الساعة.