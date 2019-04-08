لطلاب لبنان: لا تُسافروا.. جامعتان في بيروت بين الأفضل عربيًا!

حلّت جامعتان في لبنان بين أفضل الجامعات في العالم العربي، بحسب بيانات لترتيب وتصنيف الجامعات العالمية للعام 2019.

ووفقًا للتصنيف الصادر عن مؤسسة “تايمز هاير إديوكيشن” (التايمز للتعليم العالي) فقد حلت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) في المرتبة السابعة عربيًا، بعدما كانت في المرتبة السادسة في العام 2018.



وحلّت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) في المركز العاشر عربيًا.

يشار إلى أن قائمة التايمز للتعليم العالي تعتمد 13 مؤشر أداء في تقييمها الذي يشمل 5 فئات أو مجالات هي التعليم أو البيئة التعليمية، والبحث والتأثير والنظرة الدولية المستقبلية والدخل.