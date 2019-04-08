واشنطن: لن نتسامح مع صعود “حزب الله” المستمر داخل لبنان

عقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مؤتمراً صحافياً تناول موضوع إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، وقال في معرض ردّه على سؤال حول “حزب الله”: “في رحلتي الأخيرة إلى بيروت، أوضحت للقيادة اللبنانية أنّ أميركا لن تتسامح مع الصعود المستمر لحزب الله داخل لبنان، فهذا ليس في مصلحة الشعب اللبناني أن تكون هناك مجموعة إرهابية مسلّحة تدعم من إيران التي نتحدّث عنها اليوم، ويستمر في امتلاك نفوذ له من خلال استعمال القوّة. إنّ حزب الله ليس حزباً سياسياً إنّما مجموعة عسكرية، ونحن نستمر في تقييم العقوبات على كلّ هذه المجموعات”.