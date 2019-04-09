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إقفال شارع المصارف كلياً غداً

المصدر: وكالات 0

أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة – بلاغاً جاء فيه: “سيعقد في مجلس النواب جلسة أسئلة وأجوبة للحكومة، وذلك الساعة 11.00 من تاريخ 10/4/2019، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه، وحتى الانتهاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.

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