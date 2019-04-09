استعدوا لأحد الشعانين.. طقس شبه صيفي والحرارة 26!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الطقس ينقلب مساء اليوم الثلاثاء الى غائم وتقترب من لبنان سحب رطبة مصدرها جنوب تركيا وتسبب بحالة عدم استقرار سريعة، فتتساقط امطار ساحلية وجبلية متفرّقة وتكون خفيفة في الداخل تترافق مع تراجع بدرجات الحرارة.

يعود الطقس ويتحسن مساء الخميس بحيث تصل كتلة مدارية صحراوية من مصر وغرب شبه الجزيرة العربية وتغطي لبنان والأردن وفلسطين وسوريا ما يؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلها لهذا الوقت فتبلغ ذروتها بين السبت والأحد والإثنين اذ تلامس 26 درجة ساحلاً و 25 درجة في الداخل و21 درجة على الجبال، فاستعدوا لأحد الشعانين فالطقس سيكون شبه صيفيّ.

الحرارة على الساحل: 19/16

في البقاع: 17/9

الجبال 1200 متر: 16/7

الضغط الجوّي: 1013hpa

الرطوبة: 55%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 10 كم في الساعة.