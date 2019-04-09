الجيش يوقف المتورطين باشكال “النجمة والأنصار”

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه وعلى أثر الإشكال الذي وقع خلال مباراة كرة قدم بين فريقي النجمة والأنصار على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية بتاريخ 6/ 4/ 2019، والذي نتج عنه إصابة عدد من المواطنين والاعتداء عليهم خلال تلقيهم العلاج في إحدى المستشفيات، ونتيجة المتابعة من قبل مديرية المخابرات، تم توقيف عدد من المتورطين في الإشكال المذكور، وهم: الفلسطينيين (و.ر)، (ع.ح)، (م.أ)، واللبنانيين: (ك.غ)، (م.ب)، (ه.ب).

وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف باقي المتورطين.