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الجيش يوقف المتورطين باشكال “النجمة والأنصار”

المصدر: وكالات 0

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخه وعلى أثر الإشكال الذي وقع خلال مباراة كرة قدم بين فريقي النجمة والأنصار على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية بتاريخ 6/ 4/ 2019، والذي نتج عنه إصابة عدد من المواطنين والاعتداء عليهم خلال تلقيهم العلاج في إحدى المستشفيات، ونتيجة المتابعة من قبل مديرية المخابرات، تم توقيف عدد من المتورطين في الإشكال المذكور، وهم: الفلسطينيين (و.ر)، (ع.ح)، (م.أ)، واللبنانيين: (ك.غ)، (م.ب)، (ه.ب).

وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف باقي المتورطين.

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