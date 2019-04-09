بالفيديو: رسالة “استباقيّة” لكارلوس غصن… “قصّة غدر ومؤامرة”

أكد رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني كارلوس غصن، أنه بريء متهما قادة نيسان بـ”الغدر” وخوض “لعبة قذرة جداً”، وذلك في تسجيل مصوّر عرضه محاموه الثلاثاء وسُجّل قبل إعادة توقيفه في 4 نيسان.

وبدأ غصن كلامه بالقول:”إذا كنتم تشاهدون الفيديو، فهذا يعني أنني لم أتمكن من عقد المؤتمر الصحفي، الذي كان من المفترض حصوله في 11 من نيسان”.

وقال الرئيس السابق لمجلس إدارة رينو – نيسان في الرسالة “هذه ليست قصة جشع وديكتاتورية رجل. إنها قصة مؤامرة وغدر”.

أضاف:”أنا رجل بريء، وأنا مواطن فرنسي لذا أطلب من الدولة الفرنسية الدفاع عني”، متابعا “لدي شكوك حول آلية الحكم كيفية المحاكمة”، مضيفاً أن “هناك رجالا داخل نيسيان حاولوا التأثير على مجريات المحاكمة في البابان كما في فرنسا”، كما تحدث عما أسماه اغتيالا متواصلا لسمعته.

وأوقف غصن، الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة رينو- ونيسان، مجددا في اليابان حتى 14 من نسان الجاري، بعد توجيه اتهامات جديدة إليه بارتكاب مخالفات مالية، وذلك بعد شهر من الإفراج عنه بعدما جرى توقيفه في تشرين الثاني الماضي لمدة 3 أشهر متواصلة.