رالف مفقود.. غادر منزله في الحازمية ولم يعد

صدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: رالف اندره سعاده (مواليد عام 1994، لبناني) الذي غادر منزله الكائن في محلة الحازمية بتاريخ 8/4/2019 على متن سيارته نوع “اوبل Corsa” لون ابيض ولم يعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 921740/05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.