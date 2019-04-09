شابة أجنبية تثير بلبلة في الحمرا.. أوقفت السيارات وهذا ما فعلته! (فيديو)

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو يظهر لحظة مساعدة شابة قالوا إنّها أجنبية لمسن خلال عبوره الشارع في الحمرا.

وعلّق الناشطون على الصورة بالقول: “انتظر هذا العجوز المسكين اكثر من ٥ دقائق ليقطع الطريق ولم يتوقف له احد، الى ان رأته هاتان السيدتان (اجنبيتان يبدو) فعادتا “بعكس السير” على مدن الدراجة النارية من عند red shoe الى تقاطع مقهى Costa، واحدة قطعت الطريق والثانية ساعدته بالمرور… ثم اكملتا مسيرهما”.

وتظهر امرأة في الفيديو تساعد مسناً على عبور الشارع قبل أن تركب على متن دراجة نارية لتكمل طريقها.