قصّة شبّان “القمصان السود” ومبنى “Studio Vision”

أثارت الصور التي نشرها المهندس كبريال المرّ على صفحته الرسميّة عبر “فايسبوك”، وأشار من خلالها الى محاصرة “مأجورين بقمصان سود” لمكتبه، وتولي شبان الحراسة داخل مبنى شركة “Studio Vision” بلبلة كبيرة خصوصاً بعدما تناقلت الخبر وسائل الإعلام صباح اليوم الثلاثاء.

وفي هذا الإطار، علم “ليبانون ديبايت”، أنّ “الشّبان استُعين بهم منذ أيّام، بعد قيام المرّ ونجليه جهاد وكارول، للمرة الثانية في غضون أشهر قليلة، بالعبث بأجهزة في الشركة ومصادرتها، خلافاً للقانون، ما أدّى الى تعطيل العمل فيها لأيّام، واستدعى تقديم شكوى أرغمت العابثين على إعادة ما تمّت مصادرته بعد صدور قرارٍ قضائيّ”.

علماً، إنّ “كبريال المرّ نفسه استعان أيضاً بشبّان لمرافقته، من دون أن يتمّ التعرّض له يوماً، لا بل تعامل معه الأمن الخاص بالشركة باحترامٍ شديد”.

وتشير المعلومات، الى أنّ “مهمّة هؤلاء الشبّان التابعين لشركة أمنيّة تتعامل معها إدارة Studio Vision في بعض المناسبات، تتمثّل في حماية أجهزة الشركة لا أكثر ولا أقلّ ومنع تكرار ما حصل”.

وتفيد بأنّ “لون ملابس الشّبان الذي تمّ التركيز عليه، هو المعتمد دائماً لدى الشركات الأمنيّة، علماً أنّ كاميرات المراقبة الموجودة في مكتب كبريال المرّ تتيح التأكد من سلوك هؤلاء وعدم تعاطيهم المباشر مع الموظفين أو مع الزوّار”.

وقد حاول “ليبانون ديبايت” الاتصال برئيس مجلس إدارة Studio vision ميشال المر للتعليق على الموضوع، إلا أنّه رفض ذلك مؤكداً التزامه الصمت حيال ما يحصل وهو يتفرّغ لإدارة الشركة وتطويرها وتأمين حقوق موظّفيها، بعدما حاول البعض العبث بمصيرهم وفشلوا.