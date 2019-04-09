كتل دافئة تؤثّر على لبنان ابتداء من الجمعة.. ماذا عن الأيام المُقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تكون ضباب على مستويات منخفضة تسوء معها الرؤية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية. وجاء في النشرة الاتي:



-الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى سوء الرؤية أحيانا على الساحل وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تكون ضباب على مستويات منخفضة تسوء معها الرؤية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 24 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الارز من 1 الى 8 درجات، في الداخل من 7 الى 19 درجة.

كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 614,7 ملم 1127,0 ملم 778,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 450,9 ملم 979,4 ملم 777,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 451,3 ملم 978,5 ملم 587,0 ملم

صور 0,2 ملم / ملم 860,3 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط الى سيء بسبب الضباب ونسبة الرطوبة المرتفعة.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و90%.

-حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء 19 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06,17 ساعة غروب الشمس: 19,04