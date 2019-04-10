بعد زفاف ابنته الأسطوري.. السيد: هذا ما حصل معها بسن الـ13 عاماً.. وستغادرني!

علّق النائب جميل السيد على زفاف ابنته بتغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال السيد: ” كان عمرها 13 سنة، يوم أيقظوها فجراً وأرهبوها في منزلنا عندما تآمر سعد الحريري وأزلامه لإعتقالنا زوراً! أوقفوا حياتها 4 سنوات وحياة كل من يحبّنا! بعد تلك الوجوه والأيام السوداء، إبنتنا سارة إستحقّت فرحتها اليوم، ستغادرنا قريباً إلى أفريقيا حيث زوجها ورفيقها محمد، شكراً للمحبّين…”.

يُشار إلى أنّ سارة جميل السيد تزوجت الأسبوع الفائت، حيث أقيم لها حفل زفاف فخم، ارتدت خلاله فستاناً من توقيع المصمم العالمي إيلي صعب.