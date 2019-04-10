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تفاصيل تُكشف للمرة الأولى: عندما عانق بري ونصرالله بعضهما وأخذا بالبكاء

المصدر: لبنان 24 0

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بتغريدة نشرها مراسل قناة “المنار” وإذاعة النور علي شعيب عبر حسابه الخاص على تويتر صورة مأخوذة من محادثة واتسآب لنص أشار الى انه للحظات مؤثرة بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري يرويها الوزير علي حسن خليل في كتاب مذكراته.

ويصف النص لقاء جمع نصرالله وبري خلال حرب تموز 2006، وأبرز ما جاء فيه: تسمّرت أرجلنا في الأرض، عانق حسن نصرالله ونبيه بري بعضهما وأخذا بالبكاء في مشهد يرجع بك إلى لحظة عناق يوسُف ويعقوب، الدمع كانت أقوى من الكلام ان ترى قائدين يبكيا أمامك..

وقال نصرالله للرئيس بري: “‘اذا انكتبلي عمر جديد بدي اتغدى فراكة معك”.

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