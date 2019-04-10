مأساة جديدة تلاحق اللبنانيين في نيجيريا.. هذه تفاصيلها

أفادت معلومات بأنّ مجموعة مسلّحة في نيجيريا إقتحمت مقلعاً للحجارة يملكه لبنانيون، وحاولت خطف مواطنين لبنانيين إثنين، فجرى إطلاق للنار أُصيب على أثره كل من ش. ج. وش.ع. وهما من منطقة كفردبيان في كسروان.

وفيما أفيد أنّ ش.ج. بحاجة الى دم وهو في مستشفى في لاغوس في مدينة فيكتوريا إيلاند، تحدثت معلومات عن وفاته، وأنّ المجموعة المسلحة تمكّنت من خطف ش.ع. بعد تعرضه للإصابة، وفرّ المسلّحون به إلى جهة مجهولة، طالبةً فدية مالية للإفراج عنه.



وحتى الساعة لم تصدر وزارة الخارجية والمغتربين أي بيان يوضح حقيقة الحادثة.