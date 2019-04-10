مفاجأة لحاملي الخطوط الخليوية الثابتة.. لا دقائق مجانيّة بعد اليوم!

علمَ “لبنان 24” أنّ جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم غدٍ الخميس، يتضمّن في البند الـ26 طلب وزارة الإتصالات إلغاء 60 دقيقة المجانيّة المعطاة للمشتركين في الخطوط الخليوية اللاحقة الدفع Postpaid.

ويعني هذا الطلب إلغاء الساعة المجانية التي تُعطى لحاملي الخطوط الثابتة.

وكانت الـ60 دقيقة قد دخلت حيز التنفيذ في عهد وزير الإتصالات بطرس حرب، الذي أعلن في العام 2014 عن مراسيم متعلقة بالهاتف الخليوي والتي تختصر بإضافة 60 دقيقة مجانًا للمشترك بالخط الخليوي الثابت وذلك تعويضًا جزئيًا لمبلغ الـ15 دولارًا الذي يدفعه في أول كل شهر من دون الإستفادة من أي خدمة.