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أسراب من الخنافس السوداء تغزو المناطق المجاورة.. وخوفٌ في لبنان!

المصدر: لبنان 24 0

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا لأسراب من الحشرات باللون الأسود، تجتاح مناطق عدّة في سوريا والعراق، وأعرب لبنانيون عن خوفهم من أن تصل الى لبنان.

ولفت الناشطون الى أنّها تهدّد المزروعات، وهي من الخنافس Carabidae، وتبين أنها حشرات ليلية تنجذب نحو الضوء، وهي ذات أرجل رفيعة ولها فكوك قوية وعيون بارزة سريعة الحركة عند مهاجمتها أو قتلها فإنها تفرز رائحة كريهة تعتبر من الوسائل الدفاعية للخنافس.

وأضافوا أنّها من الحشرات المفترسة لبعض الحشرات الأخرى، أي لها دور كبير في المكافحة الحيوية وهي غير مؤذية للإنسان .

ووفقًا للصور التي تمّ تداولها، فقد اجتاحت هذه الأسراب الأنبار وبعض مناطق حمص.

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يذكر أنّ الحشرات تخرج بشكل مفاجئ عند ارتفاع الحرارة في كلّ عام، ومن خلال توصيف هذه الخنافس، يجب ألا تسبب هلعًا بين المواطنين، على الرغم من التخويف على مواقع التواصل الإجتماعي.

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