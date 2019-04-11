الكتل الهوائية الدافئة بطريقها الينا.. الطقس ربيعي مستقر حتى يوم الجمعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الاتي:

طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة.



الخميس: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحيانا.

السبت: مشمس مع انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة مترافقة برياح ناشطة أحيانا، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مترافقة برياح جنوبية شرقية ناشطة محملة بالغبار تسوء معها الرؤية أحيانا وتؤدي الى ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 24 درجة، فوق الجبال من 8 الى 20 درجة، في الارز من 1 الى 15 درجة، في الداخل من 18 الى 33 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 620,4 ملم 1127,0 ملم 782,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 452,3 ملم 979,6 ملم 781,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 451,9 ملم 978,5 ملم 593,0 ملم

صور 0,0 ملم / ملم 860,3 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية يتحول الى شمالية غربية بعد الظهر والى جنوبية شرقية ليلا سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بدءا من بعد الظهر بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85 %.

-حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء:19 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,13 ساعة غروب الشمس: 19,06