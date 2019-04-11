طبيب لبناني ينقذ حياة مسافرة على ارتفاع 30 الف قدم

تمكن الطبيب اللبناني علي سويدان الذي كان على متن رحلة متجهة إلى “ديترويت” تابعة لشركة US Delta Flights من إنقاذ حياة إمرأة كانت على متن الطائرة بعد تعرضها لأزمة صحّية مفاجأة.

وفي التفاصيل، انه وبعد نداء كابتن الطائرة على المسافرين سائلاً عن وجود أي طبيب خلال الرحلة، تقدم الطبيب علي سويدان البالغ من المسافرة ووجدها في حالة يرثى لها، ومن خلال الفحص الأولي إكتشف سويدان ان الإمرأة تعاني من أعراض نوبة قلبية، وبدأ بمساعدتها وإعطائها الإسعافات الأولية إلى ان أصبح وضعها مستقراً، وبالتالي منقذاً حياتها.