كتلة حارة من الصحراء الافريقية إلى لبنان: الحرارة 26 ولكن..

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” انه تنحسر الكتل الباردة التي عبرت فوق لبنان والمنطقة وقد تسببت بتراجع درجات الحرارة، اعتباراً من صباح الجمعة بحيث تتمدد كتلة مدارية حارة من الصحراء الإفريقية الكبرى نحو سيناء والأردن وفلسطين ولبنان وترفع درجات الحرارة لتلامس 26 درجة مئوية بين الساحل والمناطق الداخلية وتنخفض نسبة الرطوبة وستكون هذه الموجة الحارة نسبياً، مصحوبة بغبارٍ ابيض بنسبة 40% في الجوّ.



يستمر الطقس الدافئ حتى ظهر الإثنين بحيث تعود الأجواء الباردة الى المنطقة مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية وقد تستمر لـ 4 ايام… لم ينتهِ الشتاء بعد، على الرغم من الطقس الدافئ الذي سينعم به لبنان والجوار في هذا الويك اند.

الحرارة على الساحل: 20/16

في البقاع: 17/9

الجبال 1200 متر: 16/7

الضغط الجوّي: 1016hpa

الرطوبة: 65%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 10 كم في الساعة تنقلب يوم الجمعة الى شرقية دافئة.