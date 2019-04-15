بعد أحد الشعانين المشمس.. الجمعة العظيمة ممطرة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة مع تساقط أمطار تكون غزيرة احيانا لاسيما في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد، وجاء في النشرة الآتي:

منخفض جوي يؤثر تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب.



الإثنين:غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة و تساقط امطار خفيفة متفرقة، كما يتكون ضباب على المرتفعات.

الثلاثاء:غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة مع تساقط أمطار تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد.

الأربعاء:غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة ورياح ناشطة.

الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 12 درجة، الارز من 2 الى 6 درجات، في الداخل من 7 الى 15 درجة.

كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 620,4 ملم 1127,0 ملم 790,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 452,3 ملم 979,7 ملم 790,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 451,9 ملم 978,5 ملم 602,0 ملم

صور 0,0 ملم / ملم 860,3 ملم / ملم

الرياح السطحية:جنوبية غربية، سرعتها بين 30 و45 كلم/س.

الانقشاع:متوسط.

الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 85%.

حال البحر:مائج الى هائج.حرارة سطح الماء:19 °م.

الضغط الجوي:762 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,09 ساعة غروب الشمس:19,09.