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في الأشرفية.. تحرّش بـ”فابيان” وحاول اغتصابها أمام ولَدَيْها!

المصدر: وكالات 0

أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية المستشارين القاضيين مالك عبلا ولما أيوب، حكماً بحقّ “غسان. ط.” (سوري الجنسية) بجناية المادة 503/201 عقوبات والظنّ به بجنحة المادة 36 من قانون الأجانب، وذلك لإقدامه على التحرّش ومحاولة إغتصاب “فابيان. م.” (فرنسية الجنسية) في محلة الأشرفية.

وورد في حيثيات الحكم أنّ المدّعى عليه لحق بالمدعية التي كانت تصطحب ولديها الى داخل مصعد المبنى الذي تسكن فيه وحاول التحرّش بها محاولاً اغتصابها أمام ولدَيْها من دون أن يتمكّن من ذلك لسبب مقاومتها له.

وقضى الحكم بسجنه لمدّة سنة وطرده من الأراضي اللبنانية لعدم تسوية أوراق إقامته وتدريكه الرسوم والنفقات كافة.

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