كارثة وصدمة في فرنسا.. إحتراق وانهيار كاتدرائية نوتردام التاريخية (صور وفيديو)

دخل الفرنسيون في حالة من الصدمة بعد الحريق الذي إندلع في كاتدرائية نوتردام التاريخية الذي أدى الى إحتراق إنهيار المبنى وإنهياره، في وقت عجز رجال الاطفاء الذين يتجمعون في محيط الكاتدرائية عن الدخول لاطفاء الحريق الذي اتى على سقف الكاتدرائية بالكامل اضافة الى السهم التاريخي التابع لها.

وتوجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى كاتدرائية نوتردام لمواكبة جهود مكافحة الحريق.

وافادت الشرطة الفرنسية ان “لا وفيات حتى الآن جراء حريق الكاتدرائية”، في حين سقط الجرس المركزي في الكاتدرائية ارضا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: “كاتدرائية نوتردام هي لكل الأوروبيين وكلنا مع باريس اليوم”.

وكان المتحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق الفرنسية أعلن أن “حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام الشهيرة بوسط العاصمة الفرنسية باريس”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث قوله إن “عملية كبرى لإطفاء الحريق جارية”، فيما أكد المتحدث باسم مجلس البلدية “إخلاء المنطقة من السكان والسياح”.

وألغى الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق كلمة كانت موجهة للفرنسيين بسبب حريق كاتدرائية نوتردام في باريس.

وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حريق باريس بالقول: “من المفزع مشاهدة الحريق الكبير في كاتدرائية نوتردام”.

وتظهر في الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان هائلة تصعد فوق الكاتدرائية.

وأفادت “سكاي نيوز عربية” نقلا عن مصادر فرنسية، إن “هناك اعتقادا بأن أعمال التجديد والأشغال في كاتدرائية نوتردام هي المتسببة في الحادث”.

وأشارت عناصر الإطفاء الى أن “الحريق اندلع في الطبقة العليا من الكاتدرائية، مع تعذر تحديد مدى خطورته حتى الآن، فيما قال المتحدث باسم الكاتدرائية إنه اندلع قرابة الساعة 16:50 بتوقيت غرينتش”.

وذكر شاهد من “رويترز” أنه “أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى، كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية”.

وأضافت إدارة الإطفاء أن “عملية كبرى جارية لاحتواء الحريق، بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على تويتر إنه يجري إخلاء المنطقة”.

وهرعت قوات الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث، فيما طلبت الشرطة أيضا عبر موقع “تويتر” من الأفراد الابتعاد من محيط الكاتدرائية”.