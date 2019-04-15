لا تركنوا سياراتكم في هذه الأماكن غداً

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“الساعة 10.00 من تاريخ 16/04/2019، سيقام إحتفال مئوية نقابة المحامين في مبنى قصر عدل بيروت، لذلك ستتخذ تدابير السير التالية:

“منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 6.00 من التاريخ المذكور، في محيط بقعة قصر العدل والطرق المحيطة، وعلى المسالك الاتية: القصر الجمهوري، الصياد، جادة اميل لحود، أوتوستراد التحويطة، تحت جسر الهراوي، جسر الهراوي، قصر العدل، امام المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، عين الرمانة – الشارع العريض، مستديرة الطيونة، شارع عمر بيهم، جادة سامي الصلح ما بين مستديرة العدلية وتقاطع طريق الشام مع الجادة والمسرب المحاذي لقصر العدل لجهة جادة بيار الجميل.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.