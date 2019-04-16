الثلوج على هذا الارتفاع.. استعدوا لمنخفض جديد يوم الجمعة العظيمة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا وتنشط الرياح أحيانا كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال الليل. وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة: منخفض جوي يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى صباح يوم الخميس، ليعود الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جديد اعتبارا من يوم الجمعة.



الثلاثاء:غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة تشتد أحيانا خاصة في المناطق الشمالية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا اعتبارا من فترة الظهيرة مع حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار خلال الليل.

الأربعاء:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا وتنشط الرياح أحيانا كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال الليل.

الخميس:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من السنة.

الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، الأرز من 1 الى 9 درجات، الداخل من 7 الى 19 درجة.

كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 3,4 ملم 620,4 ملم 1130,4 ملم 792,0 ملم

زحلة 5,2 ملم 451,9 ملم 983,7 ملم 604,0 ملم

بيروت 0,6 ملم 452,3 ملم 980,2 ملم 791,0 ملم

صور 3,4 ملم / ملم 863,7 ملم / ملم

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و45 كلم/س وتشتد أحيانا خاصة في الشمال لتصل الى 65 كلم/ساعة.

الانقشاع:متوسط يسوء أحيانا بسبب الضباب وخلال فترة غزارة ألأمطار.

الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 90% .

حال البحر:مائج الى هائج. حرارة سطح الماء:19 °م.

الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس:6,05 ساعة غروب الشمس:19,11.