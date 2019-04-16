قسائم المحروقات ستُلغى ومنح التعليم ستنخفض 40%.. هذا ما ينتظر الضباط!

كتبت صحيفة “الأخبار”: “يبدو أن جزءاً لا بأس به من القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء اتخذت قراراً بخوض معركة ضد موظفي القطاع العام، وخاصة العسكريين والامنيين، من باب تحمليهم كلفة خفض عجز الموازنة”.

وأضافت: “ومن الإجراءات التي تُبحث في ما يخص المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية: