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ما صحة احتراق عربة تلفريك في جونيه؟

المصدر: وكالات 0

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أرفقت بعبارة “احتراق عربة تلفريك منذ قليل في جونيه”.

وبعد التدقيق، تبيّن أن الصورة المتناقلة قديمة تعود لحادثة حصلت في أريحا – فلسطين في 3 آذار 2015.

وفي 3 آذار 2015، أوضحت صفحة “تلفريك أريحا” أنه خلال قيام شركة اعلامية فلسطينية بتصوير فيلم في مشروع تلفريك اريحا، استخدم أحد المصورين العاب نارية بدون علم وموافقة ادارة التلفريك في احدى العربات ما ادى الى اشتعال النار فيها, حيث قامت طواقم الدفاع المدني والطاقم الفني المدرب للتلفريك بإنقاذ المصورين بمسؤلية كاملة دون حدوث اي اصابات.

كما نشرت صفحة “مدينة القمر أريحا” مجموعة من الصور نافية حصول الحادثة في الأيام الماضية، مؤكدة ان الحادثة وقعت في العام 2015.

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