الشتوية لم تنتهِ بعد.. استعدوا لجنون الطقس يوم الجمعة العظيمة

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان البرَد ضرب بعد ظهر أمس الثلاثاء مناطق ساحلية وجبلية عديدة مع امطار غزيرة وعواصف رعدية وستتراجع قوة الأمطار لتصبح متفرقة بين الأربعاء والخميس تتمركز بين وسط وشمال لبنان، بانتظار ان ينشط المنخفض الجوّي، الذي يضرب جنوب تركيا، فوق لبنان والساحل السوري اعتباراً من يوم الجمعة العظيمة فتتحول الأمطار الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وسرعة رياح قد تلامس 65 كلم في الساعة، ويستمر لغاية فجر الإثنين مع تساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 2200 متر.

طقس الأربعاء والخميس، غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتتوزع الأمطار بشكل عشوائي وتكون غزيرة بعض الأحيان مترافقة مع زخات برديّة.

الحرارة على الساحل: 17/14

في البقاع: 13/6

الجبال 1200 متر: 11/5

الضغط الجوّي: 1013hpa

الرطوبة: 78%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 40 كم في الساعة