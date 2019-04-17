جديد الأشغال على أوتوستراد جلّ الديب.. هذا ما ينتظركم غداً

أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة – بلاغاً جاء فيه: “ستقوم الشركة المتعهدة إنشاء جسر جل الديب بإزالة الحواجز الإسمنتية بين المسلكين على الأوتوستراد، اعتباراً من الساعة 20.30 من تاريخ 18/4/2019 ولحين الانتهاء.

ستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق الطريق امام حركة المرور، بحيث سيتم استخدام مسرب ونصف مسرب من المسلك الشرقي واستخدام نصف مسرب من المسلك الغربي.



لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.